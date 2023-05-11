Подмосковье 11 мая 2023, 13:00 Детский сад построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове Группа "Самолет"

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Детский сад построят в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в районе села Ям под Домодедовом. Готовность объекта составила 50%. Его строит группа «Самолет» за внебюджетные средства. Работы планируют завершит в начале 2024 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас строители выкладывают стены и завершили монтаж окон и инженерных сетей. Продолжаются кровельные работы и установка внутренних коммуникаций.

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Площадь здания составит 4,2 тысячи квадратных метров. Там обустроят групповые со спальнями буфетами и игровыми, залами для занятий музыкой и физкультурой. Также там будут кабинеты логопеда и психолога и другие помещения.

На территории детского сада разместят место для прогулок, а также для занятий спортом. Там установят теневые навесы и игровые площадки.

Также в ЖК планируют открыть школу на 1650 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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