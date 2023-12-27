Подмосковье 27 декабря 2023, 11:27 Первый детский сад построили в подмосковном селе Перхушково ГК "Кортрос"

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Детский сад на 360 мест построили в ЖК «Равновесие» в Одинцове. Он стал первым в селе Перхушково, раньше ближайшее учреждение находилось в соседнем населенном пункте.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик ГК «Кортрос» возвел учреждение по договору о комплексном развитии территории за счет внебюджетных средств. трехэтажное здание рассчитано на 12 рупп. для них обустроили игровые, спальни, спортивный и музыкальный залы, а также кружковые, буфет и медблок.

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Жилой комплекс строят по принципам Green Development — с увеличенной площадью остекления и высокой энергоэффективностью.

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

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