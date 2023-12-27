27 декабря 2023, 11:27
Первый детский сад построили в подмосковном селе Перхушково
Детский сад на 360 мест построили в ЖК «Равновесие» в Одинцове. Он стал первым в селе Перхушково, раньше ближайшее учреждение находилось в соседнем населенном пункте.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик ГК «Кортрос» возвел учреждение по договору о комплексном развитии территории за счет внебюджетных средств. трехэтажное здание рассчитано на 12 рупп. для них обустроили игровые, спальни, спортивный и музыкальный залы, а также кружковые, буфет и медблок.
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Жилой комплекс строят по принципам Green Development — с увеличенной площадью остекления и высокой энергоэффективностью.
Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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