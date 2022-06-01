Первый детский автогородок открыли в Истринском округе

В Истринском городском округе появился автогородок для детей. Здесь ребята смогут изучать и закреплять на практике правила дорожного движения.

Комплекс по поручению главы городского округа Истра Татьяны Витушевой установили в Дедовском парке. Автогородок представляет собой имитацию улицы настоящего города с проезжей частью. На дороге установлены знаки, есть разметка, светофоры, регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.

На площадке также установлен макет железнодорожного переезда с шлагбаумом и светофором, автозаправочная станция, остановка общественного транспорта, макет школы, а также есть пост ДПС.

Заместитель начальника управления ГИБДД Московской области Владимир Севостьянов рассказал о том, что сотрудники ГИБДД будут помогать гостям городка

разобраться в правилах дорожного движения.

Парк в Дедовске популярен у жителей округа и их детей.

«Сегодня открыли в Дедовске первый в городском округе автогородок. Для нас это очень большое событие и мы надеемся, что мы и дальше будем работать в этом направлении», — отметила заместитель главы городского округа Истра Людмила Тодд.