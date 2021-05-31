Первый день сдачи ЕГЭ прошел в Подмосковье без нарушений

В Подмосковье в первый день сдачи ЕГЭ выпускные испытания написали почти 10 тысяч школьников. Все мероприятия прошли в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

«Сегодня в Подмосковье стартовала экзаменационная кампания. Почти 10 тысяч ребят написали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии и химии. Испытания прошли штатно, без нарушений», — уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр социального развития Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что экзамены прошли в 178 пунктах. За тем, чтобы испытания прошли без нарушений, следили 538 наблюдателей.

Каклюгина подчеркнула, что Подмосковье готово к проведению государственного экзамена. Места проведения испытаний оснастили необходимой техникой. Везде соблюли меры безопасности.

«Главное помнить, что экзамен — это не страшно, верьте в свои силы и у вас все получится. Результаты по первому экзамену ребята смогут узнать не позднее 17 июня, а уже 3 и 4 июня нас ждет самый массовый экзамен — русский язык», — рассказала Ирина Каклюгина.

Для школьников, которые по уважительной причине не смогли прийти на экзамен, испытание пройдет в дополнительные дни — 28, 29 июня и 2 июля.