Первый день массовой вакцинации прошел в Подмосковье. Как это было в Домодедове

С 18 января в регионах стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Подмосковье, как и другие субъекты, начало прививочную кампанию. Корреспондент канала «360» посетил больницу Домодедова и узнал, как там подготовились к вакцинации.

Источник фото: телеканал «360»

В Домодедовской больнице в первый день массовой вакцинации на прививку записались 40 человек. Все пациенты идут по расписанию один за другим. Прием ведется с 12:00 до 16:00.

«Пациент приходит на вакцинацию. Первое, куда он попадает, — это кабинет анкетирования и осмотра врача. Пациент заполняет анкету, в которую вносятся все паспортные данные. И дальше пациент идет на осмотр врача. Там ему измеряют температуру, сатурацию и определяют, можно пациенту делать прививку или нет», — объяснила Ольга Савельева, главная медсестра Домодедовской ЦГБ.

Источник фото: телеканал «360»

В Домодедовской больнице, как и в других пунктах вакцинации, установили морозильные камеры для правильного хранения препарата. Перед введением его размораживают в течение 15 минут.

«Дальше пациент приходит и получает дозу вакцины. И 30 минут наблюдается напротив процедурного кабинета. Если все хорошо, мы пациента отпускаем с записью вернуться через 21 день для получения второго компонента», — уточнила Ольга Савельева, главная медсестра Домодедовской ЦГБ.

Желающих привиться много. Это положительно скажется на формировании популяционного иммунитета.

«Мы вакцинируем пациентов. Так мы создаем популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Мы вырабатываем антитела после прививки», — отметил Андрей Осипов, главный врач домодедовской ЦГБ.