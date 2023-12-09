Подмосковье 09 декабря 2023, 20:44 Первый день голосования по выборам в Совет депутатов Серпухова прошел без нарушений Мособлизбирком

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Первый день голосования за кандидатов в новый состав Совета депутатов завершился в городском округе Серпухов. Избирательные участки продолжат свою работу уже завтра и распахнут двери в 08:00.

Участки закрылись в 20:00. За первый день голосования нарушений не зафиксировано. Сейчас представители участковых комиссий перемешают избирательные бюллетени в сейф-пакеты, после чего они будут убраны в сейфы на хранение.

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Уже завтра, 10 декабря, на участках пройдет завершающий день голосования. Жителей округа просят одеваться теплее, поскольку синоптики обещают похолодание.

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