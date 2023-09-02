Подмосковье 02 сентября 2023, 18:51 Первый день голосования на выборах губернатора Подмосковья завершился в новых регионах Мособлизбирком: участки для выборов главы Подмосковья в новых регионах закрылись Мособлизбирком

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Находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях жители Московской области проголосовали на выборах губернатора на экстерриториальных участках. В 18:00 комиссии закрылись до завтрашнего утра. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

В организации отметили, что первый день голосования прошел в штатном режиме. Никаких нарушений не выявили.

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В новых регионах России в длительных командировках находятся врачи, волонтеры, строители и военные и Московской области. Для того чтобы они смогли принять участие в выборах главы своего региона, там открыли экстерриториальные участки.

Мособлизбирком передал в новые регионы бюллетени, кабинки, ящики для голосования и стенды с информацией о кандидатах.

Голосование на выборах губернатора Московской области за пределами региона продлится с 2 по 5 сентября. Участки продолжат работать с 08:00 до 18:00, а в последний день — с 08:00 до 15:00.