26 июля 2023, 13:23
Первый день финала Кубка России по плаванию принес Подмосковью 4 медали
Пловцы из Подмосковья завоевали четыре медали в первый день финала Кубка России, который начался в Казани. Подробности рассказали в Минспорте Подмосковья.
Дарья Рогожинова показала лучшее время на дистанции 400 метров комплексным стилем среди женщин. Она завоевала первое золото для Подмосковья. В этой же дисциплине бронзу взяла Анна Чернышева.
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Всего 0,12 секунды не хватило Ивану Гиреву для первого места — в итоге серебро на дистанции 200 метров вольным стилем. Замкнул призовую тройку еще один представитель Подмосковья Роман Акимов.
В финале Кубка России по плаванию выступают сильнейшие российские и белорусские пловцы — всего более 600 человек. Соревнования завершатся 30 июля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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