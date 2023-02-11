Подмосковье 11 февраля 2023, 22:32 Первый день финала Чемпионата России по ледовым мотогонкам завершился в Красногорске

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На стадионе «Зоркий» в Красногорске состоялось официальное открытие суперфинала Личного Чемпионата России по ледовым гонкам. В первый день турнира организовали 20 заездов.

На мероприятие пришли глава Красногорска Дмитрий Волков, депутаты Госдумы Сергей Колунов и Денис Майданов, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов и другие гости. Трибуны также были заполнены.

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«Желаю спортсменам удачи, а зрителям незабываемых впечатлений», — пожелал Волков.

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На открытии выступили фигуристы академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши Надежды» и певец Дмитрий Майданов. Над стадионом по натянутому канату пронес Знамя Победы канатоходец из Каспийска Камиль Мамаев

После открытия на старт вышли 16 лучших гонщиков страны из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц.

По сумме очков победителем первого дня стал Никита Богданов из Уфы. Спортсмен завершил юниорский чемпионат в 2018 году, в Красногорск приехал в статусе лидера. За сегодняшнюю гонку он набрал 15 очков.

В воскресенье, 12 февраля, в Красногорске пройдет второй финал соревнований. По итогам дня определится лучший гонщик сезона 2022–2023 годов.

Отметим, чемпионат проходит в округе ежегодно с 1995 года.

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