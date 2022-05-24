Первый чемпионат среди школ по экофизкультуре прошел в Солнечногорске

Большой спортивный праздник с экологической основой организовали АНО ЭкоСпорт и подмосковный оператор ЭкоПромСервис, который входит в Группу ЭкоЛайн, на площадке Ржавской СОШ в Солнечногорске.

Место было выбрано неслучайно, ведь именно здесь 2 марта текущего года провели первый в Солнечногорске урок экофизкультуры. С того дня прошли 50 уроков экологической физкультуры. Свыше 1300 школьников городского округа приняли в них участие, уточнили в пресс-релизе Министерства ЖКХ Московской области.

«Финальные соревнования стали итоговым мероприятием, завершающим проект в этом учебном году. С 1 сентября подобные экологические уроки вернутся в учебные заведения. Экофизкультура не имеет аналогов в России и объединила спорт, здоровый образ жизни и обучение принципам разделения отходов», — Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский

Он отметил, что победителем первого турнира по экофизкультуре стала Ржавская СОШ, второе место у ребят из Менделеевской СОШ, третья строчка досталась Кутузовской средней образовательной школе городского округа Солнечногорск, отметил министр.

Учащиеся четвертых классов этих учебных заведений участвовали в нескольких испытаниях: «Жизненный путь пластиковой бутылки» — экологическая эстафета; «Пас регоператору, основы разделения»; ЭкоФутбол; «Разделятор, отправь отходы в нужный контейнер»; ЭкоБаскетбол.

Все упражнения направлены на закрепление принципов двухпоточной системы разделения отходов. Она действует в регионе уже больше трех лет — с 1 января 2019 года. За это время система показала свою эффективность. Благодаря ей на переработку, а не на захоронение, уже отправили свыше 6,26 миллиона тонн твердых коммунальных отходов

Уроки экофизкультуры — это одно из направлений комплексной экообразовательной программы. Региональный оператор ЭкоПромСервис и современный комплекс по переработке отходов Нева, входящие в Группу ЭкоЛайн, запустили ее в декабре 2021 года.

Программа поддержана региональным министерством ЖКХ. Она охватывает все группы населения и профессиональные сообщества, которые принимают участие в процессах обращения с отходами.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области по телефону +7 (498) 602-19-32, или написав электронное письмо на почту: gkhmopress@gmail.com.

Подробности о программе и о работе регионального министерства ЖКХ можно узнать на официальном сайте, или в Telegram-канале.