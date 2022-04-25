Первый благотворительный турнир по хоккею с шайбой прошел в Мытищах

В Подмосковье состоялся первый благотворительный турнир «Авиационно-Космического Кубка» по хоккею с шайбой. Он прошел на одной из лучших хоккейных площадок Московской области — «Арена Мытищи».

По итогам встречи первое место заняла команда «Наши» — со счетом 6:1 против команды «Иркут». Второе место досталось ХК «Иркут», на третьем расположился АХК «Сухой», а четвертое место — у клуба «Стрижи».

«Чемпионат, на котором детвора общается с героями на расстоянии рукопожатия, очень важен сегодня для воспитания современной молодежи», — сказал главный инспектор группы физической подготовки Главного командования Воздушно-космических сил РФ Василий Чернов.

Победы в турнире посвятили юбилею первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Семья Валентины Владимировны прибыла на турнир в полном составе. Посетила турнир и замдиректора Культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой (г. Ярославль) Алина Соколова. Она пригласила собравшихся посетить малую родину Валентины Владимировны.

Специальным призом отметили лучшего игрока турнира — Владимира Ромашова, также памятные медали вручили учащимся школы «Авангард» Василисе Егоровой и Александру Шувалову.