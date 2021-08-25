Первый аппарат МРТ производства Philips выпустили в Истре

В Истре представили первую партию аппаратов МРТ от Philips. Компания выпустила первый в стране магнитно-резонансный томограф 1,5Т. Оборудование производят на базе АО «Рентгенпром». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас компания Philips наладила производство в Истре. На предприятие привезли прецизионное сборочное оборудование и инструменты, а также обучили сотрудников. Производственные мощности компании позволяют выпускать порядка 50 аппаратов МРТ каждый год.

«Это первое такое крупное и успешное производство Philips в России. В 2017 году на Питерском экономическом форуме мы подписали с ними соглашение о сотрудничестве. За это время компания Philips в партнерстве с «АМИКО» наладили производство аппаратов УЗИ, томографов, и вот сегодня мы присутствуем на запуске высокоточных и высококачественных аппаратов МРТ, которые помогут специалистам более точно ставить диагнозы. И мы рады, что известная во всем мире компания выпускает сложное медицинское оборудование именно в Подмосковье», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Производство аппаратов МРТ на территории страны позволит заказчикам экономить при закупке оборудования высокого качества, подчеркнул Максим Кузнецов, глава Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

«Также повышается квалификация персонала предприятий и развивается система здравоохранения страны в целом. Во время пандемии COVID-19 стала заметна возрастающая потребность российского рынка в системах для быстрой и точной диагностики. Уверен, что Philips и группа компаний «АМИКО» не будут останавливаться на достигнутом и в будущем расширят линейку выпускаемой продукции, чтобы отвечать на текущие запросы системы здравоохранения», — отметил Кузнецов.

Компания «НПАО «АМИКО» занимает одно из лидирующих мест в России по производству медицинского оборудования.

«Мы внедряем в свою работу и лучшие международные практики. Мы рады партнерству с Philips, благодаря которому смогли запустить производство магнитно-резонансных томографов. Это сложный высокотехнологичный процесс, требующий определенных условий для производства и точности в работе», — отметил Николай Блинов, директор НПАО «АМИКО».

Первый аппарат скоро отправится в больницу, а новые уже производят.