Подмосковье 22 декабря 2022, 19:30 Первый аппарат МРТ начал работать в больнице Можайска

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Новый кабинет магнитно-резонансной томографии открылся в Можайской центральной районной больнице. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение», сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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«Новый аппарат МРТ — первый для Можайска. На его закупку и ремонт кабинета было направлено более 90 миллионов рублей. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу восемь новых аппаратов МРТ», — сказала Стригункова.

Ранее жителям округа приходилось ездить на томографию в Одинцово, на дорогу уходило порядка двух часов. Теперь пройти исследование можно будет рядом с домом.

Кабинет МРТ расположен в отдельно стоящем здании на улице Амбулаторной. Исследования будут проводить для жителей бесплатно, по полису ОМС.

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