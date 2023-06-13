13 июня 2023, 18:33
Первых стобалльников по ЕГЭ назвали в Подмосковье
В Московской области назвали первых обладателей высшего балла по ЕГЭ. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«Стали известны первые результаты единого государственного экзамена по географии, литературе и химии. В Московской области 208 человек получили за аттестацию высший балл», — заявила вице-губернатор.
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На ЕГЭ по географии 100 баллов получили девять выпускников, 168 человек набрали максимум на экзамене по литературе, и еще 31 участник ЕГЭ — по химии.
Больше всего стобалльников оказалось в Балашихе, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Подольске и Раменском округе. Обладатели высших баллов по двум и более предметам получат единовременную выплату 100 тысяч рублей, напомнила Каклюгина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей.
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