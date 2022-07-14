Первых рожениц принял обновленный акушерский стационар в Красногорске

Единственный в Красногорске центр родовспоможения закрыли на ремонт в марте 2021 года. Сейчас обновленный акушерский стационар на 99 коек снова заработал.

Количество родильных залов выросло с шести до 11. В роддоме увеличили число коек и операционных. Появились палаты на одно-три места с санузлом. Раньше в одной комнате размещались до пяти женщин, а душ и туалет были на этаже.

«Если у нас пациентка поступает планово, она там оформляется, а если экстренно и в родах, она, видите, по прямой заезжает в родильный зал», — рассказала об удобстве новой планировки помещений главный врач ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1» Анжелика Евзерихина.

Она также отметила, что в роддоме есть аппарат искусственной вентиляции для взрослых и детская реанимационная система. Для оказания экстренной помощи в роддоме созданы все условия.

Первая пациентка Нина Тихонова оценила обновленный акушерский стационар в Красногорске. Сорок лет назад она здесь же родила свою вторую дочь. По доброй традиции, родившие мамы возвращаются к роддому, чтобы посадить на аллее розы. В обновленном роддоме этот ритуал сохранится. Нина Тихонова планирует посадить розы и клематисы.