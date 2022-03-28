Первых победителей заключительного этапа олимпиады школьников назвали в Подмосковье

В Московской области стали известны имена первых победителей заключительного этапа школьной олимпиады. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«В копилке Московской области первые дипломы на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников — семь подмосковных учащихся уже стали победителями, а 43 — призерами», — сообщила Ирина Каклюгина.

Лучшие результаты подмосковные школьники продемонстрировали на олимпиадах по химии, астрономии и французскому языку.

«На олимпиаде по астрономии команда Подмосковья показала высший класс: 5 победителей и 33 призера. Это на 15 больше, чем в прошлом году. Всего наши ребята будут принимать участие в олимпиадах по 24 предметам, впереди еще 21 испытание», — уточнила вице-губернатор Подмосковья.

В Московской области победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а участники заключительного этапа — по 100 тысяч рублей.

Жители Подмосковья смогут записать ребенка в школу в режиме онлайн с 1 апреля. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.