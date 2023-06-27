Подмосковье 27 июня 2023, 17:19 Первых победителей чемпионата России по городошному спорту наградили в Подольске Марии Андрюхиной

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В комплексе «Труд» в Подольске наградили первых победителей чемпионата России по городошному спорту. Медали получили женщины в личном зачете по классическим и европейским городкам.

Первое место заняла спортсменка из Нижнего Новгорода Екатерина Варнашина, второе — Анастасия Ковлешенко из Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула москвичка Жанна Акрымова.

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«После личного первенства среди женщин выступают мужчины. Это одни из самых интересных игр, третий тур. Участвуют сильнейшие из сильнейших, те, кто затратил наименьшее число бит в предыдущих двух турах», — сообщил председатель правления Подольской городской федерации городошного спорта Павел Дмитриев.

По его словам, за победу в этот раз боролись более 70 представителей из Томска, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. В итоге золото завоевал мастер спорта и 11-кратный чемпион России Алексей Горбатых из Томской области.

«Символично, что в год столетия городошного спорта в Подольске Московской области выиграл чемпионат, где собрались сильнейшие: заслуженные мастера спорта, мастера спорта. Это отбор на чемпионат Европы», — заявил Горбатых.

Серебро получил чемпион мира и мастер спорта Алексей Елисеев из Москвы, а бронзу — мастер спорта Дмитрий Кияев из Нижнего Новгорода. Награждение победителя и призеров среди мужчин состоится в день закрытия чемпионата России 1 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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