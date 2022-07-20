Первые выпускники кафедры русского языка как иностранного получили свои дипломы в МГОУ

В МГОУ вручили дипломы первым выпускникам кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания. Степень бакалавра по этой специальности получили студенты из Вьетнама, Узбекистана, Сирии, Турции, Китая и Латинской Америки.

Источник фото: телеканал «360»

Один из выпускников — Мурад из Сирии — четыре года назад выбрал именно МГОУ для изучения русского языка. Теперь молодой человек планирует поступать в магистратуру.

«Больше всего меня вдохновлял, наверное, Пушкин, я изучал его много стихотворений, смог несколько из них изучать наизусть», — говорит выпускник МГОУ Мурад Далул.

Источник фото: телеканал «360»

Всего первыми выпускниками кафедры стали семь иностранных студентов.

«Мы учим не языку даже, а речи прежде всего, мы учим функции, они через месяц говорят уже по-русски. Если бы мы их учили традиционно, сегодня — существительное, через месяц — глагол, еще через месяц — простое предложение, они бы как раз через 4 года стали немножечко говорить по-русски», — рассказала зав. кафедрой русского языка как иностранного и методики его преподавания МГОУ Вера Степаненко.

Источник фото: телеканал «360»

Иностранные выпускники планируют стать переводчиками, преподавателями нашего языка у себя на родине или экскурсоводами для русских за границей. Например, Лян Хэн работал экспертом китайского языка у себя на родине, а теперь решил стать еще и знатоком русского.

Всего из восьми выпускников красные дипломы получили три студента. Два из них — из Вьетнама, еще один — из Аргентины.

«Программа для иностранных граждан, конечно, имеет свою специфику. Большое внимание практическим дисциплинам. Специфика в том, что первые годы о жанре лекции можно было не говорить, потому что это такой интерактив, по сути дела, это практические занятия», — сказала доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания МГОУ Марина Ковтун.

В МГОУ студенты-иностранцы не только выучили русский язык. Теперь они смогут успешно преподавать его. Выпускники владеют методиками обучения. Молодые преподаватели знают, как помочь другим начать говорить по-русски.