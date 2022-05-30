Первые в России электронные карты перевозчиков появились в Подмосковье

Электронные карты перевозчиков появились в Подмосковье впервые в России. Теперь свидетельства о передвижении и карту маршрута выдают онлайн.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, чтобы выполнять перевозки, нужно только подать заявку на областных «Госуслугах».

Теперь заявители получают свидетельство о перевозке и карту маршрута в формате электронной карты с QR-кодом. Пришлют ее в личный кабинет на «Госуслугах» Подмосковья.

Ранее такой документ нужно было получать на бланке строгой отчетности в МФЦ Надежда Куртяник.

Функция доступна индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, которым необходимо получить дубликат утерянных документов, переоформить ранее выданные.

С помощью QR-кода в электронной карте можно узнать данные о перевозчике и маршрут его движения. Свидетельство выдают сроком на пять лет. Услуга бесплатная.