Первые уроки прошли в капитально отремонтированной школе №23 поселка Обухово | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 19:00 Первые уроки прошли в капитально отремонтированной школе №23 поселка Обухово

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Капитальный ремонт Центра образования № 23 в поселке Обухово Богородского округа завершен. После осенних каникул дети пришли на занятия в обновленное здание.

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«Как рада встретить вас школа! Я смотрела на ваши удивленные лица, как вы радовались этим светлым стенам, высоким белым потолкам», — приветствовала ребят директор Центра образования № 23 Елена Садикова.

Парты — в классах, доски — на стенах, в столовой накрывают на столы, актовый зал готов к линейке. Педагоги встретили своих воспитанников с радостью. Работы стояли на личном контроле у главы округа. За несколько дней до открытия учреждения он сам решил проверить готовность здания. По его словам, капитальный ремонт школы завершен, остались только работы по благоустройству территории. Они не будут мешать учебному процессу.

«Благоустройство на территории будут доделывать во второй половине дня, когда уроки закончатся и дети уйдут по домам», — объяснил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Первый день в обновленном здании начали с церемонии поднятия флага в актовом зале. Дети в приподнятом настроении спели гимн России, а затем разошлись по новым кабинетам на занятия.

65 школ и 20 детских садов Подмосковья стали участниками программы по модернизации объектов дошкольного и общего образования в Московской области в этом году. В течение пяти лет капремонт проведут в 328 школах региона. Губернатор Андрей Воробьев поручил ответственно выбирать подрядчиков для этих работ.