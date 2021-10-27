Первые уличные фандоматы установили в Подмосковье

Первые три уличных фандомата заработали в Подмосковье, их установили в Королеве. Как рассказали в компании «РТ-Инвест», в течение месяца такие устройства появятся в Красногорске, Долгопрудном, Балашихе, Мытищах, Одинцове и Химках. Всего будет оборудовано 33 экопункта.

Фандоматы установят в парках, на бульварах, набережных и детских площадках. Установка аппаратов осуществляется в рамках совместного проекта правительства Подмосковья и компании «РТ-Инвест».

Фандоматы предназначены для сбора пластиковой и алюминиевой тары из-под напитков и адаптированы для бесперебойной работы в любых погодных условиях — способны выдерживать перепады температур от -30° до +40°C.

В рамках первого этапа программы «РТ-Инвест» подключил 50 автоматизированных экопунктов в подмосковных школах.

В этом году с помощью фандоматов было собрано уже более 4 тонн пластика и алюминия. Всего компания установит 564 экопункта в Московской области.