Первые телята появились у коров в строящемся комплексе «Ступинская Нива»

«Первый приплод появился у коров на строящемся новом животноводческом комплексе „Ступинская Нива“ в городском округе Ступино. Партию коров молочного направления — три тысячи голов молодняка крупного рогатого скота голштинской породы — завезли в конце прошлого года. Сейчас это стадо стало увеличиваться. Телята здоровые и симпатичные», — рассказал Андрей Разин.

«Ступинская Нива», входящая в состав одного из ведущих агрохолдингов России «ЭкоНива-АПК», начала свою работу в регионе два года назад.

«На сегодняшний день строительная готовность инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тысячи коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5,1 тысячи голов составляет 40%. И в первую очередь были построены площадки под содержание молодняка», — отметил Андрей Разин.

На объекте продолжается монтаж фундамента под ферму, родильное отделение, два коровника, на 50% установлены бетонные конструкции, ведутся работы по заливке полов и строительству лагун, производится разводка инженерных коммуникаций — водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал текущего года. Объем инвестиций, вложенный в строительство, составит порядка 3,9 миллиарда рублей, уточнил Андрей Разин.