Первые светофоры с бело-лунными фазами появились в Подмосковье. Их установили в Лобне. Особенность этих конструкций — секция в виде человечка и стрелки бело-лунного цвета, разрешающие одновременное движение пешеходов и водителей. Новинки появились по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он добавил, что работы провели и в рамках программы «Долой глупые пробки».

Лобня стала первым городом в Подмосковье, где появились новые бело-лунные секции на светофорах. Мы изучали опыт других стран и регионов по оснащению светофоров секцией такого вида Алексей Гержик.

По его словам, водителям больше не нужно будет долго ждать зеленого сигнала.

«По нашим прогнозам, дополнительная секция вдвое сократит время ожидания сигнала для пешеходов, увеличит пропускную способность участков на 30%», — отметил Гержик.

Новые светофоры работают на наиболее загруженных участках в Лобне. Среди них пересечение Букинского шоссе с улицами Батарейной, Гагарина, Промышленной, Циолковского, а также между улицей Ленина и улицами Физкультурной и Борисова.