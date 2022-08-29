Первые студенты подмосковной «Фабрики процессов» приступили к обучению

Обучение первых участников «Фабрики процессов» стартовало в Подмосковье. Ее открыли на базе Регионального центра компетенций Московской области, рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В первом потоке учащихся — 17 сотрудников трех подмосковных компаний — производителей торгового и складского оборудования, приборостроительного предприятия, а также компания, которая выпускает средства гигиены.

Среди участников «Фабрики» — Раменский приборостроительный завод, выпускающий пилотажно-навигационные приборы, а также системы и комплексы для военной и гражданской авиации.

«На нашем предприятии уже реализуются два проекта по улучшению — мы выявляем производственные потери и избавляемся от них. Вот и сейчас, в процессе практического занятия на „Фабрике процессов“ я вижу, какие производственные улучшения могут быть внесены на каждом конкретном этапе», — поделилась менеджер по улучшениям Раменского приборостроительного завода Анна Жукова.

Учебный центр «Фабрика процессов» был запущен в рамках реализации президентского проекта «Производительность труда». В июле он успешно прошел сертификацию, в центре было проведено два успешных пилотных курса. Теперь «Фабрика» заработала на полную мощность, уточнила министр.

«До конца года в рамках „Фабрики процессов“ мы планируем обучить порядка 140 человек, представляющих компании пяти отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство. Еще один критерий участия для предприятия — объем его выручки за прошлый год — он не должен быть меньше 400 миллионов рублей», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Во время обучения сотрудники предприятий смогут на практике изучить процессы внедрения технологий бережливого производства и получат знания, позволяющие самостоятельно проводить аналитику бизнес-процессов на предприятии, выявлять и устранять слабые стороны.

Специалисты Регионального центра компетенций Московской области оказывают поддержку 80 подмосковным предприятиям. «Фабрика» позволит привлечь к этой работе еще больше компаний. Это поможет не только оптимизировать различные бизнес-процессы производства, но в перспективе сформировать на предприятии своеобразный центр компетенций, который будет системно работать над перспективными улучшениями.

Подать заявку для участия в проекте можно на платформе Производительность.рф.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область вошла в лидеры рейтинга экономической активности.