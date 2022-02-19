Первые стрелковые соревнования с умными мишенями прошли в Серпухове

Стрелковые соревнования провели в Серпухове. Они впервые прошли с применениям умных мишеней. Новую технологию уже представили в Минобороны.

Во время стрелковых соревнований командам нужно было как можно быстрее пройти весь маршрут, попутно поражая мишени. Задача оказалась непростой, так как одна только экипировка весила около 20 килограммов. Судьи оценивали не только скорость и меткость стрелков, но и взаимодействие напарников.

Точность попаданий теперь определяют умные мишени. Показатели считывает блок, который установлен сбоку мишени. Устройство работает на аккумуляторах. При температуре от +40 до -10 заряда хватает на десятки часов. Целостность такого аппарата защищает бронепластина.

Умная мишень не только точно определяет зону попадания, но и экономит массу времени. Раньше подсчеты ввелись вручную, а теперь меткость стрелков в режиме реального времени отображается на планшете.

«Судьи могут себе позволить не ходить после каждого сквота туда и обратно. То есть получается один сквот у нас команда два человека, 400 или 500 метров они экономят каждый раз при подсчете. Это ощутимое количество времени», — пояснила главный судья соревнований Елена Бобрусова-Дэйвис.

Разработчики считают, что умные мишени могут применяться не только в спорте, но и в тренировках спецслужб.

«У нас были уже показательные выступления в Миноборны, очень понравились. <…> Основная область применения, куда мы смотрим — это цифровизация армии. Для того чтобы собирать эти данные не требуется переброски войск в одно место. Каждый отстреливается у себя на полигоне и командующий получает данные о стрельбе со всех округов», — отметил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы Андрей Руль.

Новая технология упростит сбор данных и позволит отследить результаты каждого стрелка на разных типах мишеней и дистанций. На соревнованиях умная мишень показала себя достойно — система понравилась не только судьям, но и участникам. Сократились промежутки между стартом команд и время ожидания финальных результатов.

Сейчас соревнования продолжаются на Олимпиаде в Пекине. Поболеть за российских атлетов в Подмосковье можно в специально организованных фан-зонах. Такие места открыли по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.