Первые 100 собственников получили ключи от новых квартир в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске

Ключи от квартир в ЖК «Большое Путилково» получили первые 100 собственников. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика — компании «Самолет».

Собственники осматривают свои владения. Одна из них — Анна Кашаева — купила квартиру еще на стадии котлована, а получила уже евродвушку с готовой отделкой. Застройщик предусмотрел все самое необходимое — от сантехники до межкомнатных дверей.

Источник фото: телеканал «360»

«Можно ставить тут диван, столы, стулья и жить, мне очень нравится, очень красиво, очень уютно, светло, просторно, я не ожидала!» — поделилась собственница квартиры в ЖК «Большое Путилково» Анна Кашаева.

Источник фото: телеканал «360»

Дом построен по монолитно-кирпичной технологии. У Анны сразу два балкона, вид впечатляет — тут и урбан-архитектура, и природные ландшафты. Девушка признается, что ради такого обзора специально выбирала квартиру на 20-м этаже.

Источник фото: телеканал «360»

С воздуха «Большое Путилково» выглядит как синтез двух направлений. С одной стороны, классические цвета и формы, а с другой — современные природные ландшафты. Внутри прячется двор с зонами отдыха и детскими игровыми площадками. В ГК «Самолет» отмечают, что впереди еще много работы.

«Мы ведем активный диалог с арендодателями, развиваем коммерческую структуру, и к моменту заселения мы бы хотели, чтобы наши жители воспользовались всевозможными сервисами: от бьюти-индустрии до сетевых магазинов, кафе и ресторанов. Все это мы делаем только для того, чтобы всем нашим жителям было совершенно комфортно с точки зрения проживания в наших районах», — сказала директор по клиентскому сервису группы «Самолет» Ольга Балагурова.

Источник фото: телеканал «360»

ЖК «Большое Путилково» в Красногорском округе — это шесть готовых домов, куда уже постепенно въезжают более двух тысяч собственников. Параллельно по соседству идет стройка — уже возводят корпуса второй и третьей очередей. В ближайшие годы здесь появится все самое необходимое: детские сады, школа и больница.