Первые соревнования по керлингу среди воспитанников детских домов прошли в Дмитрове

В Московской области каждую зиму проходят соревнования по биатлону между детскими домами, но в этом году снег в дефиците, а потому ушли под крышу, но остались в зимней тематике. В Дмитрове состоялись первые соревнования по керлингу среди подростков. В первенстве приняли участие восемь команд из семи детских домов.

«Керлинг — это интересный вид спорта, на грани — это и шахматы, и бильярд, и боулинг. И эти виды спорта интересны нашим детям в детских домах, как и остальным ребятам», — сказала заместитель министра образования Московской области Людмила Балатаева.

Изначально подростки вышли на лед без особого интереса, но через полчаса их невозможно было остановить — 20-килограммовые гранитные камни летали по всем четырем трассам, а молодежь училась скользить, тереть и прицеливаться по направляющим. Может, по телевизору смотреть на это и весело, ощущение, что это не спорт, а какая-то нелепица, но на льду ребята ощутили, что попасть камнем в центр мишени, которая в 40 метрах от тебя — не то чтобы непросто, а практически невозможно с непривычки.

Как отметила тренер и судья первенства — хорошо, что на льду подростки, ведь керлинг — это спорт, в который приходят осознанно.

«Здесь много такого в плане тактики, и детям это понять сложно, для них это на первых порах как игры такие развлекательные, а потом уже много чего надо понять, и это может сделать человек постарше», — отметила тренер по керлингу, главный судья соревнований Анна Грецкая.

Так что при должном желании и старании эти подростки могут начать спортивную карьеру. Это не гимнастика, куда надо прийти в три. Что же касается зрителей, в этот раз обошлись без них, но хватило наблюдения за наставниками, чтобы понять — еще чуть-чуть, и они кинутся на лед к воспитанникам. Оказалось, что керлинг очень азартный для болельщика спорт, особенно для новичка.

Поскольку для ребят это был первый опыт игры, их сопровождали тренеры, они указывали на ошибки, помогали словом и делом, и конечно, делились секретами олимпийского спорта.

Поскольку давались советы всем, то победа в экспериментальном соревновании зависела не от навыка, а от общего уровня подготовки и морального настроя. Особо можно было отметить ребят из Егорьевска, точнее, их наставника.

«Я эмоциональный человек, я им даю бодрость, свою энергию. У нас есть девиз — только первое место, остальные — не места!» — поделился педагог-организатор ГКУ «Преображение» из Егорьевска Михаил Зисман.

Кстати, именно егорьевцы и увезли главный приз. Но для этих соревнований приз был не главной целью. Важно, что подростки попробовали себя в новом и необычном спорте, в котором есть все шансы, несмотря на возраст, подняться на пьедестал.

Когда все расходились, у детей спросили, нужно ли делать матч-реванш — и те ответили бурным и громким согласием. Так что, возможно, именно такие соревнования станут для ребят той первой ступенью, которая даст им шанс достигнуть заветных высот.