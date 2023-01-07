Подмосковье 07 января 2023, 00:26 Первые соревнования по ачери-биатлону среди юнармейцев провели в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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На стадионе микрорайона Тимоново в Солнечногорске прошли первые соревнования по ачери-биатлону среди юнармейцев. Об этом рассказала пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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Особенность состязаний заключалась в короткой лыжной дистанции и в использовании на огневых рубежах арбалета.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Командам необходимо было пройти эстафету — четыре круга по 800 метров, после каждого из них — огневой рубеж из трех мишеней.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

По итогам соревнований лучший результат показала команда юнармейцев Тимоновской школы. На втором месте — ребята из 8-го лицея, замкнул тройку лидеров сводный отряд юнармейцев городского округа Солнечногорск.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Александр Большунов победил в лыжной гонке «Кубок Головино» в Московской области.

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