07 января 2023, 00:26
Первые соревнования по ачери-биатлону среди юнармейцев провели в Солнечногорске
На стадионе микрорайона Тимоново в Солнечногорске прошли первые соревнования по ачери-биатлону среди юнармейцев. Об этом рассказала пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
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Особенность состязаний заключалась в короткой лыжной дистанции и в использовании на огневых рубежах арбалета.
Командам необходимо было пройти эстафету — четыре круга по 800 метров, после каждого из них — огневой рубеж из трех мишеней.
По итогам соревнований лучший результат показала команда юнармейцев Тимоновской школы. На втором месте — ребята из 8-го лицея, замкнул тройку лидеров сводный отряд юнармейцев городского округа Солнечногорск.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Александр Большунов победил в лыжной гонке «Кубок Головино» в Московской области.
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Спортсмены
Солнечногорск
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