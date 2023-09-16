Подмосковье 16 сентября 2023, 09:00 Первые соревнования на новом биатлонном комплексе прошли в Дмитрове Телеканал «360»

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Открытый турнир по биатлону прошел в новом спортивном центре в Дмитрове. За победу боролись юноши и девушки в двух возрастных категориях — 9-10 и 11-12 лет. Они соревновались в смешанной эстафете на лыжероллерах.

Спортсмены младшей группы бежали два круга длиной 2,4 километра, для старших подготовили четыре этапа по 3,6 километра с двумя стрельбами лежа. Освещала ход соревнований телеведущая Мария Коробова.

Турнир посетил и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он также участвовал в открытии комплекса с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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