Подмосковье 19 мая 2023, 15:00 Первые соревнования «Кубка Губернатора» пройдут в Подмосковье 20 мая

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Первые региональные и финальные этапы соревнований в рамках «Кубка Губернатора» пройдут в Подмосковье 20 мая. Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах — легкой атлетике, спортивной борьбе и художественной гимнастике. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования легкоатлетов пройдут в Жуковском, борцы греко-римского и вольного стилей встретятся в Мытищах, а художественные гимнастки выступят в Орехово-Зуеве.

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Более 500 легкоатлетов будут соревноваться в 15 дисциплинах 20 и 21 мая. В программу состязаний войдут: бег на 100, 200, 400, 800, 1,5 тысячи и три тысячи метров, дистанции с барьерами 100, 110 и 400 метров, а также прыжки в длину, высоту, толкание ядра, метание копья и эстафеты 4×100. Участие в соревнованиях примут юноши и девушки 14-17 лет.

Более 250 борцов 2010–2011 годов рождения в разных весовых категориях встретятся на коврах «Центра единоборств» 20 и 21 мая.

Во Дворце спорта «Восток» 21 мая свое мастерство продемонстрируют 130 гимнасток 2009, 2008, 2007, 2006 годов рождения и старше.

Всего в рамках «Кубка Губернатора» пройдут соревнования по 19 видам спорта. К участию приглашают спортсменов от семи лет. Зарегистрироваться можно до 1 июня 2023 года на сайте кубокгубернатора.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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