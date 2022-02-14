Первые сертификаты вручили переселенцам из аварийного жилья в Шатуре

Процесс переселения жителей из аварийных домов ускорили в Подмосковье — с этого года собственникам предлагают получить жилищный сертификат, с помощью которого они могут самостоятельно решить свой квартирный вопрос. Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин вручил сегодня сертификаты первым семьям, выбравшим такой способ переселения.

Как напомнили в пресс-службе Минстроя Подмосковья, программу переселения реализуют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную госпрограмму переселения. Стоимость квадратного метра по сертификату составляет 83,9 тысячи рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 квадратных метра.

Жители Шатуры Антонина Панина и Людмила Гузенко проживают в аварийных домах, расположенных на улице Энергетиков и в поселке Воймежном. В ближайшее время они переедут в новостройку на улице Радченко, где они планируют приобрести квартиры.

«После долгого ожидания для них квартирный вопрос будет решен», — отметил глава Минстройкомплекса региона Владимир Локтев.

Министр уточнил, что средства сертификата можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома (без земельного участка). Приобрести новое жилье можно в любом городе Подмосковья.