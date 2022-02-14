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    14 февраля 2022, 21:32

    Первые сертификаты вручили переселенцам из аварийного жилья в Шатуре

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Процесс переселения жителей из аварийных домов ускорили в Подмосковье — с этого года собственникам предлагают получить жилищный сертификат, с помощью которого они могут самостоятельно решить свой квартирный вопрос. Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин вручил сегодня сертификаты первым семьям, выбравшим такой способ переселения.

    Первые сертификаты вручили переселенцам из аварийного жилья в Шатуре

    Как напомнили в пресс-службе Минстроя Подмосковья, программу переселения реализуют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

    Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную госпрограмму переселения. Стоимость квадратного метра по сертификату составляет 83,9 тысячи рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 квадратных метра.

    Жители Шатуры Антонина Панина и Людмила Гузенко проживают в аварийных домах, расположенных на улице Энергетиков и в поселке Воймежном. В ближайшее время они переедут в новостройку на улице Радченко, где они планируют приобрести квартиры.

    «После долгого ожидания для них квартирный вопрос будет решен», — отметил глава Минстройкомплекса региона Владимир Локтев.

    Министр уточнил, что средства сертификата можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома (без земельного участка). Приобрести новое жилье можно в любом городе Подмосковья.