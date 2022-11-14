Подмосковье 14 ноября 2022, 19:10 Первые ремесленные павильоны открыли в Истре

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Занятия по керамике, резьбе по дереву, росписи, валянию из шерсти и другим направлениям будут проводить для всех желающих мастера из городского округа Истра. В городе открылись первые ремесленные павильоны.

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Самостоятельно слепить вазу или тарелку на гончарном круге сможет каждый желающий. Новый проект по обучению ремеслам заработал в Истре.

«За два часа работы можно сделать, например, вот такую игрушку из новозеландской шерсти. Для этого нужна будет иголка со специальным наконечником», — показывает образец член Содружества мастеров Истры Лариса Киселева.

Свою работу уже начали два павильона, а в дальнейшем их станет больше. На этой площадке будут проводить мастер-классы, выставки и мероприятия, а уже готовые сувениры каждый желающий сможет приобрести в специальной лавке. Все, что здесь продается, сделано вручную на истринской земле.

«В планах у нас и дальнейшее развитие площадки. Здесь будет много интересного. Все павильоны оформляем в едином бренде, у них будет красивая подсветка. Это место понравится нашим жителям», — говорит глава Истры Татьяна Витушева.

Первые павильоны торжественно открыли в День ремесленника. Такие творческие студии сохранят культурную самобытность и историю Подмосковья, а также станут отличным местом для самовыражения жителей. Свои занятия планируют здесь проводить и участники «Активного долголетия».

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