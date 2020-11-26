Первые пункты вакцинации от коронавируса открылись в Подмосковье. Кто может поставить прививку уже сейчас

В Подмосковье начали работать первые пункты вакцинации, где делают прививку от COVID-19. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал «360», кого прививают в первую очередь и как правильно хранить препарат.

Сначала вакцину вводили медицинским работникам. Сейчас прививки будут делать работникам сферы образования, сотрудникам МФЦ и полиции.

«Мы получили первую партию [вакцины] полтора месяца назад и уже привили 100 человек — они получили вторую дозу вакцины. <…> Двухкомпонентная вакцина „Спутник V“, по нашим наблюдениям и данным, почти не имеет побочных эффектов. Из всех привитых только у пяти повысилась температура до 37,5, было небольшое недомогание, которое прошло буквально на вторые сутки», — подчеркнул Осипов.

Источник фото: телеканал «360»

Главврач отметил, что жители Подмосковья уже сами интересуются, как и когда можно будет получить вакцину.

«Мы сейчас организуем вакцинацию и на предприятиях, и населения. Но, конечно, в первую очередь это работники медицинской и социальной сферы», — еще раз обратил внимание специалист.

Вакцину необходимо хранить и транспортировать при температуре не выше -18 градусов. Поэтому она находится в специальных морозильниках, которые закупил областной Минздрав. В них препарат можно без опаски транспортировать.

«С этими морозильниками мы будем выезжать для вакцинации населения, в том числе в отдаленные населенные пункты», — пояснил Осипов.

Источник фото: телеканал «360»

Препарат достают из холодильника непосредственно перед прививкой, размораживают и вводят пациенту. Одним из главных условий хранения является непрерывное электроснабжение, чтобы вакцина не разморозилась. Больница на этот случай запаслась резервным дизель-генератором.

Условия хранения вакцины продублированы на ампулах. На этикетке также указана дозировка препарата, дата его изготовления и срок годности. Например, дозы, изготовленные в сентябре, годны до марта 2021 года.

Всего в Подмосковье создадут 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Из них готовы 18. Прививку сделали нескольким тысячам жителей региона. В приоритете стоят те, кто работает в непосредственном контакте с людьми.