Подмосковье 14 июня 2023, 09:19 Первые паспорта вручили 17 школьникам на торжественной церемонии в Мытищах

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Еще 17 школьников из Мытищ получили свои первые паспорта. Торжественная церемония прошла в амфитеатре парка Мира.

С получением важного документа ребят поздравила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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«Вам, дорогие ребята, мне хочется пожелать, чтобы в вашей жизни все сложилось, чтобы ваша жизнь была такая же, как сегодняшний прекрасный летний день — безоблачный, светлый, яркий», — сказала Юлия Купецкая.

Сами школьники признаются в том, что с нетерпением ждали этого события. Это волнительный момент не только для подростков, но и для их родителей.

Для гостей праздника выступил танцевальный коллектив «Феникс», а после дети и родители сделали общую фотографию на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона.

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