13 января 2023, 10:56
Первые паспорта торжественно вручили 13 юным жителям Воскресенска
Первые паспорта в начале этого года получили 13 юных жителей Воскресенска. Ребят, которым исполнилось по 14 лет, пригласили на торжественную церемонию вручения документов.
Поддержать и поздравить школьников в этот день пришли и их родители.
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«Быть гражданином Российской Федерации — высокая честь! С этого дня вы принимаете на себя ответственность перед государством и обществом. Очень скоро вам и вашим сверстникам придется определять судьбу России. Любите свою страну и будьте счастливы!» — напутствовала ребят временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск Оксана Сайкина.
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Сделать церемонию вручения паспортов особенно теплой и праздничной помогли творческие коллективы учреждений культуры городского округа Воскресенск, подготовившие музыкальный подарок.
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Паспорта
Воскресенск
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