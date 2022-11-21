21 ноября 2022, 10:03
Первые паспорта торжественно вручили 12 юным жителям Химок
В администрации городского округа Химки 12 юных жителей в торжественной обстановке получили свои первые паспорта и памятные подарки. В Химках такую традицию соблюдают уже много лет.
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Паспорт гражданина Российской Федерации ребятам вручил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Поздравляю вас с этим прекрасным днем — получением паспорта гражданина России. Это большая честь и гордость. Как глава города я бы очень хотел, чтобы вы связали свою жизнь с Химками, чтобы вместе, одной командой мы развивали наш любимый город», — сказал Дмитрий Волошин.
После церемонии ребята признались, что для них это был ответственный и долгожданный момент.
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Химки
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