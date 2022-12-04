04 декабря 2022, 22:58
Первые паспорта получили 12 юных жителей Коломны
Официальная церемония вручения паспортов юным горожанам состоялась в Коломне. 14-летние жители округа получили первые документы.
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Торжественное вручение паспортов в Коломне проходит раз в квартал. На этот раз поздравить школьников пришли депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава городского округа Александра Гречищева.
Ребятам также вручили поздравительные открытки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарки: обложку на паспорт и Конституцию России.
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