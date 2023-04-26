Подмосковье 26 апреля 2023, 10:44 Первые отключения отопления в Подмосковье начнутся на этой неделе Отопительный сезон в Подмосковье полностью завершится до 30 апреля

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В ближайшие дни средняя температура воздуха в Подмосковье будет держаться на уровне не ниже +11 градусов тепла. На этом фоне министр энергетики Московской области Александр Самарин рекомендовал муниципалитетам начать отключение отопления.

Министр подчеркнул, что законодательство относит определение даты окончания отопительного сезона к полномочиям органов местного самоуправления.

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Отопительный период может закончиться на шестой день после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов.

В Подмосковье отопление будет полностью отключено до 30 апреля 2023 года. Работы будут проводиться поэтапно: сначала — на предприятиях и административных объектах, затем — в жилых помещениях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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