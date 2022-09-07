Картины художников со всего мира появились на фасадах домов в Балашихе | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 20:05 Поделиться Telegram

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Viber Картины художников со всего мира появились на фасадах домов в Балашихе

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Фестиваль уличного искусства «Культурный код» продлится в Балашихе до 17 сентября. Художники из разных стран украсят фасады домов яркими муралами в микрорайоне железнодорожный. Первые арт-объекты уже появились.

Глава министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе напомнила, что фестиваль соберет в Балашихе свыше 90 художников из 20 стран.

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«За время работы фестиваля рейтеры уже закончили работу над 11 муралами. Например, на фасаде здания котельной напротив дома № 3 на ул. Московской красуется произведение дебютанта „Культурного кода“ — иллюстратора Антона Гудима», — сообщила министр.

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Антон Гудим прославился благодаря интернет-комиксам. Он поделился, что для своих работ старается найти новые интерпретации предметам и их применению. Идея мурала пришла к нему в 2019 году.

«В центре композиции — песочный часы, которые выполняют функцию цепочной карусели, а сиденья заменены на офисные компьютерные кресла. Вообще, темы времени, взросления, старения и офисной работы — одни из самых популярных в моём творчестве, а ещё я люблю парки аттракционов, так что, можно сказать, работа целиком состоит из вещей, которые вызывают у меня сильные эмоции», — поделился художник.

Екатерина Швелидзе добавила, что всего в Железнодорожном создадут 40 муралов. Каждый автор будет работать в своем стиле. Так, работа Филиппа Думальченко выполнена в трафаретной технике.

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