Подмосковье 04 мая 2023, 12:36 Первые майские жуки появились в Подмосковье Артем Ульянов

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В Московской области заметили первых майских жуков. Жесткокрылые насекомые проснулись и готовятся к массовому вылету, сообщили в региональном министерстве экологии и природопользования.

«Пожалуй, каждый житель нашей страны хотя бы раз встречал майского жука. Этих достаточно крупных насекомых ежегодно, в период с конца апреля по середину мая, можно увидеть в Подмосковье практически повсеместно», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Перед превращением в жуков они несколько лет проводят в стадии личинки под землей, питаясь корнями различных растений.

По словам энтомологов, майский хрущ является насекомым с полным превращением, то есть он проходит стадии яйца, личинки и куколки. Личиночное состояние является наиболее продолжительным, в нем насекомое проводит от трех до пяти лет. Накопленные за это время питательные вещества пойдут на формирование и укрепление будущего хитинового покрова.

В сельском хозяйстве хрущ считается вредителем большинства культур. В 50-х годах прошлого века с жуком активно боролись с помощью пестицидов.

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