Подмосковье 19 мая 2023, 14:44 Первые ландыши зацвели в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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Первые ландыши заметили лесничие в зеленых зонах Московской области. Период их цветения длится 20-25 дней.

«В 80-е годы прошлого столетия ландыш практически исчез из лесов Подмосковья. Популярные ландышевые букетики и целительные свойства растения поставили существование вида под угрозу. И сегодня ландыш требует бережного отношения с целью сохранения его в дикой природе», — сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

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Ландыш растет на опушках и полянах в лиственных, сосновых и смешанных лесах. Растение любит тенистые места и богатые хорошо увлажненные почвы. Цветок не переносит уплотнения почвы.

«Важно отметить, что как бы не был красив цветок и какими бы целебными свойствами он не обладал, все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Опасен его яд и для домашних животных», — добавили в ведомстве.

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