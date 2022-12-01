Подмосковье 01 декабря 2022, 13:50 Первые кредиты по промышленной ипотеке выдадут компаниям Подмосковья в декабре

Читать 360tv в

Подмосковные компании получат первые льготные кредиты на покупку промышленной недвижимости уже в декабре. Три инвестора подали заявки и ожидают их одобрения.

«Все три компании запросили максимальный объем кредитования по программе — 500 миллионов рублей. Сейчас работа по этим заявкам находится на финальной стадии», — сообщил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Реклама

Программа поддержки «Промышленная ипотека» позволяет получить льготный кредит на приобретение готового промышленного помещения. Ставки составляют 3-5% годовых, а срок займа — до семи лет.

Реклама

Запуск программы инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его идею поддержали в правительстве России, поэтому воспользоваться промипотекой смогут инвесторы по всей стране.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».