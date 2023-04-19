Подмосковье 19 апреля 2023, 21:21 Первые краснокнижные ужи активизировались в заказнике Красногорска и Истры Артем Ульянов

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Первые ужи, занесенные в Красную Книгу, активизировались в природном заказнике «Павло-Слободский». Он располагается на площади 515 гектаров на территории Красногорска и Истры, сообщили в минэкологии Московской области.

Заказник отличается высоким видовым разнообразием. В нем обитают 122 видов позвоночных животных.

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«Разумеется, нас, в первую очередь, интересует состояние особо охраняемых видов, занесенных в Красную книгу. С этой точки зрения на сегодняшний день в „Павло-Слободском“ все хорошо: начался брачный период у обыкновенных ужей, наблюдаются клинтух, трехпалый дятел, обыкновенный осоед», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

По его словам, на хвойных деревьях присутствуют все виды уснеи. В тени хорошо себя чувствует подберезовик разноцветный.

В границах заказника растут большой веретенник, ремез, поручейник, серый сорокопут, полевой лунь, а также пять видов бабочек.

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