Первые «Коробки здоровья» вручили ветеранам Подмосковья

Наборы от партии «Единая Россия» получат 1311 ветеранов Московской области.

Ветеран Великой Отечественной Михаил Федорович Белянин в октябре отметит 95-летний юбилей. Несмотря на возраст, он полон сил и энергии.

Он ушел воевать, когда ему было 17 лет — в 1944 году. Был пекарем в составе 17-й армии, участвовал в боевых действиях против Японии. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами рядовой Михаил Белянин награжден медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.

После победы Михаил Федорович продолжил службу в танковых войсках В Забайкальском военном округе, был уволен в запас в 1951 году.

Послевоенная жизнь не была простой. Семья Беляниных много раз переезжала. Чита, Тула, а в 1993 году — Серпухов. Сам ветеран считает, что справляться с трудностями ему помогал жизненный принцип: не сдаваться, не жаловаться, а делать то, что необходимо.

«Мне не на что жаловаться, никогда не обижался на жизнь, наверное, по этой причине она и сложилась хорошо», — рассказал Михаил Федорович.

Ветерана навестил депутат Госдумы Александр Коган. Он поздравил Михаила Федоровича и вручил ему «Коробку здоровья».

«Такие наборы от партии „Единая Россия“ получат все 1311 ветеранов, которые живут в Подмосковье. Помимо полезных продуктов, мы добавили в них современные тонометр, глюкометр и пульсоксиметр, чтобы родственники фронтовиков могли ежедневно отслеживать состояние их здоровья», — пояснил депутат.