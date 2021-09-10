Первые контейнеры нового образца для вторсырья появились в Подмосковье

В Московской области установили первые 20 контейнеров для вторичного сырья нового образца. Они появились в Солнечногорске и Люберцах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Первая пробная партия контейнеров для вторичного сырья появилась в Подмосковье. Региональные операторы по обращению с отходами «ЭкоПромСервис» и «ЭкоЛайн-Воскресенск» установили 20 пластиковых баков в Солнечногорске и Люберцах.

К замене контейнеров в Подмосковье приступили 1 сентября. Емкости должны соответствовать новому специальному регламенту Министерства ЖКХ Московской области.

Теперь в Алексинском и Воскресенском кластерах на площадках будут устанавливать пластиковые герметичные синие баки. Они предназначены для сбора вторичного сырья. Новые баки придут на смену сетчатым контейнерам, которые быстро выходят из строя.

«Сегодня отрасль по обращению с отходами динамично развивается, мы строим не только контейнерные площадки, но и новые объекты переработки и разделения отходов, поэтому вся инфраструктура строится как единый, непрерывный цикл разделения отходов с последующей переработкой вторичного сырья», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Министр отметил, что новые синие баки сделаны их переработанного сырья. Это их главное преимущество перед старыми.

«Стоит отметить, что переработка вторичных отходов идет на пользу экологии, на сегодняшний день мы переработали порядка четырех миллионов тонн отходов», — заключил Велиховский.

Новые контейнеры устанавливают на площадках по просьбам жителей. Собственники квартир жаловались на то, что в старые сетчатые баки неудобно выбрасывать некоторые виды вторичного сырья.

Также по совету жителей региональные операторы обновили информационную табличку на контейнерах. В новом варианте текст и картинки, объясняющие, какой мусор выбрасывать в бак, стали крупнее.

Московская область является первым регионом в стране, где заработала двухпоточная система разделения отходов. Система начала действовать с 1 января 2019 года. Благодаря активному участию жителей в сортировке отходов, уже более четырех миллионов тонн вторичного сырья направили на переработку.