Первые итоги уборочной кампании подвели в городском округе Серебряные Пруды | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 02:57 Первые итоги уборочной кампании подвели в городском округе Серебряные Пруды В городском округе Серебряные Пруды в 2022 году ввели в оборот более 1000 гектаров земли Pxhere

Читать 360tv в

В Серебряных Прудах подводят первые итоги уборочной кампании. В городском округе работают 12 сельскохозяйственных предприятий и 30 фермеров. И несмотря на то, что на полях еще остаются полезные культуры, уже можно сказать — урожай богаче чем в прошлом году. В том числе за счет ввода новых земель в оборот. В этом году дополнительно было засажено более тысячи гектар. Урожай картофеля составил 3,2 тысячи тонн, капусты собрали более двух тысяч тонн.

«В этом году мы убирали и еще продолжаем убирать такие культуры как пшеница, ячмень, рожь, соя, новая культура, которой мы занимаемся второй год — это подсолнечник, кукуруза на зерно. В настоящий момент времени уборка продолжается», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Реклама

Комбайнерам предстоит еще убрать две тысячи гектаров кукурузы и столько же подсолнечника. У зерновых культур урожайность хорошая — больше 43 центнеров с гектара.

Реклама

Порадовали и итоги сбора ягод. Урожай голубики и красной смородины — 40 тонн. Что касается будущего года, то начало сельхозпроизводителями положено. В Серебряных Прудах 10,5 тысячи гектаров земли засажено озимыми культурами. Участниками программы «Подмосковные 10 гектаров» стали четыре фермера из городского округа. Занимаются аграрии выращиванием картофеля, зерновых культур и малины.