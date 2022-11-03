Первые итоги проекта «Пушкин везет» подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 18:49 Первые итоги проекта «Пушкин везет» подвели в Подмосковье Unsplash

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Новый проект «Пушкин везет» оценили школьники и студенты Подмосковья. Больше трех тысяч билетов на спектакли было приобретено по этой программе.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что проект рассчитан на школьников и студентов в возрасте от 14 лет до 21 года. «Пушкин везет» предполагает не только покупку билетов, но и трансфер к месту проведения мероприятий и обратно, что дает возможность путешествовать всем классом сразу. При этом спектакли, участвующие в программе, подбираются исходя из школьной программы. Таким образом ребята могут закрепить то или иное произведение, лучше понять его и запомнить в образах.

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Пробным участником проекта стал городской округ Красногорск. В доме культуры «Подмосковье» прошло пять спектаклей по русской классике. Это постановки по произведениям «Вишневый сад», «Горе от ума», «Таланты и поклонники», «Маленькое воскресное путешествие» и «Нездешний вечер».

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До конца декабря проект «Пушкин везет» охватит еще три муниципалитета Московской области.