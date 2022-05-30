Первые губернаторские детские площадки откроют в Подмосковье 1 июня

В День защиты детей в Московской области состоится торжественное открытие первых пяти детских игровых площадок по программе губернатора Андрея Воробьева.

«На этот год у нас предусмотрено 208 площадок. Это межквартальные современные большие игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров. К 1 июня откроем первые пять, в соответствии с графиком производства работ до конца августа будут установлены все площадки», — подчеркнул Михаил Хайкин.

В праздничный день площадки откроют на Центральных улицах в Корыстово и Новоселках под Каширой, на улице Жуковского в Луховицах, в деревнях Сутоки и Душоново под Щелково.

Губернаторская программа по установке детских площадок стартовала в 2013 году. С этого времени было установлено свыше 1,2 тысячи комплексов.