Первые гектары засеяли пшеницей в Подмосковье

Посевная кампания в южных районах Подмосковья стартовала 28 апреля, а в северных районах области она начнется не раньше 6 мая.

Подошла к концу первая неделя посевной в Московской области. Уже засеяно более девяти тысяч гектаров яровых культур. Из них 2,5 тысячи гектаров занимает пшеница.

Всего в этом году на территории Подмосковья яровыми планируют засеять 246 тысяч гектаров. На долю пшеницы придется 25,5 тысячи гектаров.

Пшеницы, ячменя, овса, кукурузы на зерно, гороха и прочих зерновых с начала посевной посеяно около 7,5 тысячи гектаров.

Кукурузы на силос, однолетних трав, беспокровных трав, которые используются в кормах будет засеяно около 1,5 тысячи гектаров.

В Подмосковье успели также посадить капусту и морковь на 131 гектаре земли.

Картофель занял 112 гектаров территории области. По плану 2022 года картофель займет 13,7 тысячи гектаров.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что Подмосковье полностью обеспечено семенами.

«Аграрии держат хорошие темпы, которые были достигнуты в том числе из-за предварительной подготовки к полевым работам. Помимо яровых и кормовых культур, в некоторых районах приступили к севу масличных культур, овощей и посадке картофеля», — рассказал Филимонов.

В 13 городских округах уже приступили к яровому севу — в Зарайске, Луховицком, Ступинском, Домодедовском, Серпуховском, Дмитровском, Можайском, Раменском, Коломенском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Серебряных Прудах.