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    21 февраля 2022, 11:10

    Первые две машины с гумпомощью от Подмосковья приедут в Ростовскую область 21 февраля

    Глава Мособлдумы Брынцалов: машины с гумпомощью приедут в Ростовскую область 21 февраля

    Александр Блинов

    Из Московской области сегодня отправятся первые две машины с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Об этом заявил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

    Первые две машины с гумпомощью от Подмосковья приедут в Ростовскую область 21 февраля

    Первый гуманитарный груз формируют волонтеры.

    «Вчера вылетели наши волонтеры, представители „Молодой гвардии“, которые как раз сейчас помогают в распределении беженцев и формируют заявку для того, чтобы четко понимать, что необходимо в первую очередь», — сказал Брынцалов.

    Беженцам направят продуктовые наборы, питьевую воду, средства гигиены.

    «Эти две машины уже к вечеру будут где-то в районе Воронежа и Ростовской области. Завтра мы направим дополнительно еще две фуры, которые будут скомплектованы в наших пунктах уже по приему тех принадлежностей, которые необходимы», — отметил председатель Мособлдумы.

    Сбором помощи занимаются волонтеры с разных городов. Центр сбора гумпомощи находится в Реутове. Работу координируют депутаты и партийные отделения.

    Брынцалов выразил благодарность предпринимателям, которые активно вовлечены в работу по сбору помощи.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе подготовили около 1500 мест для размещения людей, эвакуированных из Донбасса. Воробьев заверил, что Подмосковье не оставит беженцев из ДНР и ЛНР в беде.