Первые две машины с гумпомощью от Подмосковья приедут в Ростовскую область 21 февраля

Из Московской области сегодня отправятся первые две машины с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Об этом заявил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Первый гуманитарный груз формируют волонтеры.

«Вчера вылетели наши волонтеры, представители „Молодой гвардии“, которые как раз сейчас помогают в распределении беженцев и формируют заявку для того, чтобы четко понимать, что необходимо в первую очередь», — сказал Брынцалов.

Беженцам направят продуктовые наборы, питьевую воду, средства гигиены.

«Эти две машины уже к вечеру будут где-то в районе Воронежа и Ростовской области. Завтра мы направим дополнительно еще две фуры, которые будут скомплектованы в наших пунктах уже по приему тех принадлежностей, которые необходимы», — отметил председатель Мособлдумы.

Сбором помощи занимаются волонтеры с разных городов. Центр сбора гумпомощи находится в Реутове. Работу координируют депутаты и партийные отделения.

Брынцалов выразил благодарность предпринимателям, которые активно вовлечены в работу по сбору помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе подготовили около 1500 мест для размещения людей, эвакуированных из Донбасса. Воробьев заверил, что Подмосковье не оставит беженцев из ДНР и ЛНР в беде.